Vanavond kwam er op tv een aankondiging van ‘Jinek’’ met de onderwerpen langs, die vanavond zullen worden behandeld. Eén van die onderwerpen is ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’, waar “de helft van alle jonge vrouwen” mee te maken zou hebben. Het fragment staat ook op Twitter.

Twee in scene gezette beelden zijn zichtbaar.

Een – voor zover ik kan inschatten – slechts gedeeltelijk zichtbare jonge Aziatische vrouw vanaf de achterkant gezien bij wie een – mogelijk – licht gekleurde hand richting haar nek gaat

Een heel duidelijk filmpje van een integraal in beeld gebrachte ‘zwarte’ jonge vrouw met dreadlocks in een drukke bus, met een wederom integraal in beeld gebrachte blanke jonge man die achter haar staat en iets doet (het impliceert aanranding) waarvan zij dan duidelijk zichtbaar schrikt.

Dit roept vragen op.

Indien de meerderheid van de mannen die dader zijn blank is (kan, want de absolute meerderheid van de totale Nederlandse mannelijke bevolking is blank), wat zijn dan de absolute (= totaal aantal) cijfers en wat zijn de relatieve (dus het aantal blanke daders per bijvoorbeeld 10.000 blanke mannen) cijfers van Nederlandse blanke daders?

Hoeveel niet-blanke vrouwen zijn lastig gevallen door Nederlandse blanke daders, zowel in absolute- als in relatieve cijfers?

Dan dezelfde twee voorgaande vragen, maar dit keer in plaats van ‘Nederlandse blanke dader’ bijvoorbeeld Marokkaanse, Turkse, (niet-Maghrebische) Afrikaanse en zwarte Surinaamse/Antilliaanse daders.

Ik hoop dat er onder de mede-reaguurders mensen zijn die deze statistieken toevallig kennen. Als ze al bestaan (sommige zaken worden simpelweg nooit gepeild, omdat men onwelkome uitkomsten die men wel verwacht niet officieel wil maken), dan zijn ze vermoedelijk niet publiekelijk gepubliceerd (‘verstoppertje spelen’).

Mijn ‘gut-feeling’, tezamen met mijn decennialange levenservaring, heeft mij geleerd dat in ieder geval het RELATIEVE cijfer waarschijnlijk gunstiger zal uitkomen voor de Nederlandse blanke mannen, óók (en vermoedelijk: vooral!) daar wat betreft ‘zwarte’ vrouwen met dreadlocks als slachtoffer en Nederlandse blanke mannen als hun aanrander.

Indien mijn vermoeden op waarheid is gebaseerd (en ik acht dit grenzend aan zekerheid zo te zijn), waarom wordt er dan door de makers van ‘Jinek’ per se een in scene gezet filmpje uitgezonden waarin een ‘zwarte’ vrouw met dreadlocks wordt aangerand door een blanke man, indien dit in het dagelijks leven juist een (relatief) zeldzaam voortkomend fenomeen is?

Een paar suggesties dan maar?

A) Politiek-correctheid anno 2023

B) ‘de neger, omdat het moet’, maar – zie 1) – alleen wanneer het niet negatief/stigmatiserend is

C) Jinek is gewoon een k@tprogramma waarvan de kijkcijfers gekelderd zijn, en men hoopt dat er een blanke reaguurder is die hierover op GeenStijl gaat zeiken, teneinde kijkcijfers te genereren.

D) De blanke man is stiekem een Fin (of stiekem tóch een fin)

E) Verzint u dit vooral zelf, dan heeft u vanavond/vannacht eindelijk eens wat te doen