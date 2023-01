Het blijft een groter wordend probleem. Vroeger had je hoerenlopers. Toen kwamen daar pornosterren bij. Allemaal vaak weinig kies volk. Toen kwam internet en de incels. Incels. Mensen die niets zelf kunnen krijgen maar alles willen. Mensen die een carrières zoeken in porno om andere mensen eigenlijk te misbruiken en natuurlijk de trieste incels die geilen op "crying schoolgirl, first time anal" en dat soort verschrikkingen. Meisjes die niet voor de show maar daadwerkelijk misbruikt worden met de belofte op geld en faam. Hadden ze maar het contract gelezen. Dom wijf? Nee. Slechte mannen. Ron Jeremy is dan ook een held voor de huidige "man-o-sphere". Met conservatieve trollen die een leger aan gefrustreerde boze blanke jongens en mannen opjutten om te grijpen wat aan hun behoort volgens hunzelf. Verkrachting goedpraten. Geweld goedpraten. En dat allemaal in onze westerse wereld. Het is niet eens een sneu praatclubje meer dat als een soort van AA functioneert, nee. Nee, het is een organisatie van "rechtse" jongens en mannen die vinden dat ze tekort komen. J dacht toch niet dat die JFVD meetings met "versiertruc" experts seminars onschuldig waren? Toch? Die boze jonge blanke mannen willen zijn zoals Ron Jeremy. Lelijk, onaantrekkelijk qua persoon en toch neuken. Dat onaantrekkelijke is dan ook het probleem. Ze accepteren het niet. Maar lieve mensen. Hier komt de donderslag bij heldere hemel. Weten jullie wie naast jihadistische moslims de grootste en ergste terroristische aanslagen plegen. Blanke gefrustreerde mannen zoals Anders Breivik en Brenton Tarrant en Dylan Roof en ga zo maar door.

Wie is er is er klaar voor de klapper?

Niemand.

ISIS rekruteerde terroristen op eigenlijk de exact zelfde manier. Het was niet vecht voor onze religie en Allah het was in de Islamitische staat krijg je vrouw(en), afhankelijk van je rang natuurlijk, en seks-slaven.

Dat is iets waar menig, menig wannabe pornoacteurtje die sneu naar de hoeren moet gaan om te betalen voor seks van droomt. En dan ook nog eens alle frustratie en woede uitleven op onschuldige burgers? Oh wow. Je hoeft maar in hun chatrooms te kijken en je ziet dat er bijna geen verschil in zit. Gewoon niet. Ze dromen van aanslagen op de Stacey's en Chad's en doen dat ook met enige regelmaat. Blanke jongens. Geen moslims. Incels. Ze roemen en eren de terroristen/helden die op een killing spree gingen. Lijkt me wel een goede reden om je zorgen te maken. Geloof je me niet? Ga maar eens kijken.