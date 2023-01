“Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, voorspelt al jaren dat de toekomst zal worden gedomineerd door technologie en globalisering. Maar terwijl hij zijn voorspellingen doet vanuit zijn luxe resort in Davos, lijkt hij niet te beseffen dat de mensen in landen als Laos en Angkor Wat helemaal niet bezig zijn met windmolens en andere duurzame technologieën. In plaats daarvan zijn ze meer bezorgd over hoe ze hun einde maand kunnen rondkrijgen.



En wat te denken van China, dat volgens Schwab de toekomst is? Het land is zo bezig met het behouden van zijn macht en het versterken van zijn economie, dat het niet eens meer oplet of de lucht wel of niet schoon is. Laten we het sowieso niet hebben over de toeristen die naar Bangkok reizen om zich te verliezen in de coffee shops en het nachtleven, terwijl ze helemaal niet beseffen dat ze daarmee bijdragen aan de groeiende drugstoerisme-industrie van Thailand.



Ja, de toekomst kan inderdaad extreemrechts worden, net zoals Schwab voorspelt, maar dat zal niet komen door de voorspelde opkomst van duurzame technologieën. In plaats daarvan zal het komen door mensen die zich alleen maar bekommeren om zichzelf en hun eigen belangen, net zoals Schwab en zijn vrienden in Floradorp. Terwijl de rijken en machtigen de wereld proberen te veranderen met hun voorspellingen en oplossingen, zullen de armen en kwetsbaren blijven lijden, of het nu is door de gevolgen van de klimaatverandering of door het speed snuiven om het evenwicht te behouden in een wereld die hen niet lijkt te begrijpen of te waarderen.”