Kijk nou, wat een alleraardigst bakkie. Elektries, dus u heeft er niets aan met deze stroomprijzen, hopelijk komt er een houtgas-versie. Nu nog concept, maar gooi maar in productie hoor. Aleefa is natuurlijk een draak van een autonaam, maar deze waggie wordt een verademing op de weg waar de verschrikkelijke crossover suv's crossbacks niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Each generation has its grey mice. Aangezien u het allemaal veel beter weet alsdan Robert Opron of Enzo Ferrari is de vraag natuurlijk: wat vinden we er van & waar blijft de Nintendo Mercedes?

Heeft u ook roze ledjes?

Aan de dames wordt ook gedacht!