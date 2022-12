Waterkracht in Nederland? Dat wordt lastig, of het moet al iets in de trant van plan Lely worden. Maar dat is al zo oud, als het levensvatbaar zou zijn, zou het wel vaker in het nieuws zijn gekomen. Kernenergie daarentegen zou wel eens wat sneller mogen. En Nexit betekent niet dat we niet kunnen samenwerken met andere landen. Vóór de EU hadden we de EEG, dat werkte volgens mij ook heel aardig. Helaas groeien nu al hele generaties op die niet weten hoe het voor de EU was en worden we gehersenspoeld met het idee dat we zonder EU voor eeuwig verdoemd zijn om weer in dierenvellen rond te lopen.