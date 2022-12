De Kamer,

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat 5000 moties per jaar best wel veel is, overwegende dat veel van die moties eigenlijk helemaal nergens over gaan, overwegende dat moties die wel ergens over gaan, door het kabinet gewoon genegeerd kunnen worden, overwegende dat de meeste moties derhalve voor de bühne zijn, overwegende dat op een paar fanatici op social media na de mensen op de bühne echt wel wat anders aan hun hoofd hebben dan kijken welke partij wat heeft gestemd bij een of andere motie, constaterende dat er al een werkgroep is geweest die de Kamer adviseerde minder moties in te dienen, constaterende dat dat niet is gelukt, roept de Tweede Kamer derhalve op HO WACHT ER IS IETS OP HET NIEUWS DIEN EEN MOTIE IN SNEL, ACTIE ACTIE,

roept het kabinet op bij te dragen aan betere prestaties van het Nederlands Elftal, mooier weer, met name in het weekend, en gratis bier in cafés en dergelijke,

en gaat over tot de orde van de dag.

En over die moties...

...moet gestemd worden!