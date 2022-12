Rotterdam kampt met een boel zwervers. Neutrale term: daklozen. Neutralere term: dak- en thuislozen. Neutralere term: 'Mensen die op straat slapen'. Nog neutralere term: 'EU-buitenslapers'. Deze zogeheten EU-buitenslapers zijn arbeidsmigranten die hun baan kwijtraken en niet terug willen naar hun eigen land. Rotterdam probeert deze lui aan een nieuwe baan + huisvesting te helpen. "Maar omdat er een constante stroom van werkloze EU-migranten is, is het dweilen met de kraan open. Daar komt nog eens bij dat hulpverleners maar moeilijk grip krijgen op dakloze EU-migranten. Voordat iemand goed in beeld is, is hij alweer vertrokken naar een andere stad." Ja, dat is dus symptoombestrijding. Leuk man, EU-buitenslapers. Alle EU-buitenslapers weg naar eigen land!