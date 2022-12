Omdat Sébas Diekstra het zo lief vraagt. De politie Amsterdam is nog steeds op zoek naar de volslagen gek die op 6 augustus in een parkeergarage in Amsterdam twee mensen het licht uit de ogen heeft geslagen. Naar maatstaven van Raymi Sambo is deze gozer hartstikke niet zwart dus dat zal wel een passende straf worden als ze hem te pakken krijgen! Als, want we moeten 'm eerst eventjes zoeken. Bent u, of kent u, deze hyperagressieve doorgedraaide Maurits? Gaarne melden bij de politie.