Er is iets goed fout gegaan met een hijskraan aan de Maliebaan in Utrecht, want zoals op de foto hierboven horen die er niet uit te zien. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, volgens de Veiligheidsregio zijn er twee gewonden en is er nog één persoon bekneld. Op bovenstaande foto is te zien dat de hijskraan terecht lijkt gekomen op een pand waar gebouwd werd. "Volgens RTV Utrecht-verslaggever Marc van Rossum die ter plaatse is, is de arm bezweken onder het gewicht van een betonplaat."

UPDATE via Veiligheidsregio: "Twee personen zijn onder de last van de hijskraan terecht gekomen. Zij zijn bevrijd en worden nagekeken door de medewerkers van de ambulancedienst onderzocht en naar het ziekenhuis gebracht. Gekeken wordt hoe de kraan geborgen kan worden. "