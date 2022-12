Interessant toekomstig lesmateriaal voor de School voor Journalistiek over de manier waarop je personen wel / niet moet interviewen. Als u dan toch een interview moet zien, dan maar deze. Sterreporter Pim Sedee van De Telegraaf heeft de grootste moeite de buitenspelval van de Kroatische supporter Ivana Knöll te ontwijken. Voor wie Ivana Knöll niet kent: dat is zeg maar de Aaf Brandt Corstius van Kroatië. Die Knöll cultiveert haar rolletje natuurlijk tot op het bot en die arme Sedee kan vanaf het eerste fluitsignaal alleen maar denken aan die ballen op zijn paal. We hebben van Wierd Duk gehoord dat Sedee zich na dit interview even lekker heeft opgesloten in de plee. Lekker Pim!