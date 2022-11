Ik zit hier nu ook met de Stadsver(w)arming op 14,5 C, en afhankelijk van hoe obsceen hoog Essent de stroomrekening maakt gaat in januari de 37(!) jaar oude boiler van de stroom. Dan maar koud douchen. Die boiler verbruikt in zijn eentje voor een 5-koppig gezin stroom, of ik nu wel of geen warm water gebruik. Dat ding staat evenzogoed de hele nacht te laden. Op de woningbouw hoef ik niet te rekenen, die zeggen doodleuk dat ze geen cent meer in deze flatjes investeren.

Dat is dan mijn dank na me 30 jaar letterlijk kapot gewerkt te hebben in de Grootmetaal. Gaaf land toch?