Alles kunnen we verdragen. Het verdorren van Bert van Leeuwen, stervende Queens, het boekenhoekje van Wilfried de Jong, kunnen we met drogen ogen zien verdwijnen, daar zijn we werkelijk hard in. Maar het haardvuur in december, op SBS6, knapperend, geschrapt, door Talpa, nee. Nu zult u misschien zeggen 'maar GeenStijl de harde werkers van John de Mol die zo hun best doen om de mensen in deze zware tijden nog een beetje verpozing te bieden zullen toch wel een geweldig programma daarvoor in de plaats brengen' maar NEE GODVERDOMME NEE. "Dit jaar kiest Talpa tijdens eerste kerstdag voor ander beeld op SBS6. Op 25 december is onder meer een kerstspecial te zien van De Alleskunner VIPS." Hooivorken. Hilversum. Nu.