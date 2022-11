Als er nog iemand de illusie heeft dat Joris Luyendijk het boek 'De Zeven Vinkjes' heeft geschreven om een nieuw licht te werpen op een voorheen ondoorgrondelijke maatschappelijke kwestie, dan maakt bovenstaande rijmelarij van Poëzie-uitgeverij (met Grote Dichters als Nachoem M. Wijnberg, Lieke Marsman en Bert Wagendorp in het fonds) Pluim daar vakkundig een eind aan. Schrijver en journalist (lol) Joris Luyendijk werd naar eigen zeggen gepest op de redactie van The Guardian en het feit dat hij daar vervolgens een boekje over schreef, bewijst wel dat die Old Etonians ook niet meer zo hard zijn als in de goeie ouwe tijd. Toen wat kritiek op het werk van lieve Joris kwam ging hij liggen janken als een vrijwilliger die na 72 jaar de gehandicatenplee schoonmaken wordt afgescheept met een doosje Merci in plaats van een lintje, maar onderaan de streep is 'De Zeven Vinkjes' gewoon een marketingvehikel. Want in tijden schaarste is er van één ding nooit genoeg: schuldgevoel bij de meeste mensen die deugen. Mocht u zich op 19 december afvragen waar wij zijn, dan zitten we op Anguilla om onze welgemeende excuses aan te bieden voor 3000 jaar Joris Luyendijk. Sorry.

