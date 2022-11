Erasmus wie? Dít is culturele uitwisseling. Twee Britse Everton fans gingen op zoek naar bier van het merk Bier, maar eindigden elders. En zo mogelijk nog mooier dan het bovenstaande voorval, de onderstaande nabespreking. "We were just out having a good time, having a mooch, getting our bearings right. The set-up is spot on, you know. We've been enjoying ourselves. Last night we met one of the Sheik's sons and he took us back to the palace and showed us the lions and everything. He made us feel so welcome. Look around - it doesn't get any better than this." En toch hè, reist de vraag. Zijn dit nou door Qatar betaalde tietenmannen in een extreem gunstig uitgepakte marketing-serie. Of is alles gewoon wat het lijkt? Hoe dan ook, wel gelachen. En de allerbelangrijkste vraag: is het bier gevonden?

De nabespreking

De facto de woordvoerder van de British Football Association