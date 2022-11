Of all the drama, of all the controversy, of all the magic moments in Formula one in 2022. It comes down to this and in this moment, it looks like it's gonna go the way of Checo Perez. Ferrari, not happy! Red Bull will be delighted! They have shared a brilliant championship battle. But the championship can only be won by one and it's going Mexican for 2022. CHECO PEREZ. FOR THE FIRST TIME, IS NUMBER 2 IN THE CHAMPIONSHIP! Charles Leclerc finishes in third place after leading for so, so long.

Met een gelijk aantal punten staan de twee leiders van het best of the rest-klassement aan de start. Gaat de volle bingokaart inderdaad naar Red Bull of krijgt Ferrari nog een troostprijs na een seizoen waarin ze vooral zichzelf aan het huilen maakten, question? We gaan het zien in deze ZINDERENDE finale in de jachthaven waar Michael Masi verdronk, waar Toto Wolff vorig jaar onvergetelijke oneliners spuugde en waar je wel gewoon bier mag drinken. Lights Out, A A W G!

