Zo, even weg van de ranzige goelag van het Mediapark, het #vvdcongres en de onveilige werkomgeving van het #d66congres, voor een paar rondjes over glanzend asfalt van een prachtige jachthaven in een schitterend modern vrij land, in fossiele zescilinders die bestuurd worden door totale egootjes met een publiek profiel en een nietsontziende winnaarsmentaliteit. We racen vandaag voor startposities, rond de landmark die we eufemistisch kennen als Hamilton's Racing Line, maar die voor hemzelf natuurlijk een traumatische loopgraaf van Arabisch asfalt is. Red Bull was dominant in de vrije trainingen op Yas Marina, maar het weekend draait om de interne verhoudingen in de stierenstal. Hoewel het nakende afscheid van Seb Vettel een warm dekentje van kameraadschap over de paddock legt. Maar Daniel Ricciardo heeft toch nog een team volgend jaar: hij wordt derde rijder bij Red Bull en dat geeft de honey badger lekker veel vrije tijd voor sfeerbeheer bij de Bulls. Alles komt goed, maar nu eerst ff kwalificeren, met auto's waar na een lang seizoen de onderdelen vanzelf vanaf vliegen. VROEMMM!