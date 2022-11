Peter R., Marc Marie, Jan, Roos, Eva, Charly, Beau, Welmoed, Angela, Matthijs, Aaf, Jelle, Rutger, Dominique, Raven, Ellie, Klaas, André, Monique, Dries, Donnie, Jutta, Halina, Jort, Twan, Humberto, Janine, Philip, Maarten, Diederik, Roel, Ab, Marion, Luuk, Linda, Wilfred, Rob, Bram, John, Johnny, René, Danny, Mosterd, Lauren, Leon, Yvonne, Gordon, Thierry, Gerard, Geer, Goor, Gideon, Sander, Mariëlle, Tino, Huub, Heleen, Nilüfer, Özcan, Gijs, Eus, Ronit, Mai, Herman, Guido, Wendy, Badr, Ali, B, Floortje, Glennis, Henny, Ron, Rick, Goedele, Kees, Tahmina, Sint, Piet, Dolf, Sander, Stefano, Jan, Carlo, Tim, Manuel, Louis, Anniko, Marga, Nicolette, Mart, Sylvana, Hans, Bart, Merel, Dionne, Georgina, Evert, Tooske, Katja, Derk, Ruben, Doutzen, Sarah, Johan, Antoinette, Waylon, Stien, Nikkie, Patty, Arjen, Helene, Hélene, Hélène, Frits, Jenk, Kees, Anita, Arnold, Ruud, Jezus, Freek, Suzan, Ferry, Edisilia, Jan, Frans, Jeroen, Chantal, Cécile, Dennis, Renze, Sophie, Stella, Lilian, Johan, Filemon, Charles, Barry, Giovanca, Bridget, Maxime, Briefje Van, Eddy, Wolter, Caroline, Thomas, Carlo, Tineke, Victor, Maik, Montana, Viola, Rolf, Celine, Ellemieke, Joshua, Michael, Jorn, Job, Joris, Joost, Jerom, Jaap, Youp, Olcay, Ilse en natuurlijk Ivo. HIERRR is jullie Grote Kans!

Want het neusje van de Nederlandse kwaliteitsjournalistieke zalm, dé pijler onder het vertrouwen in de media, te weten de gezinscourant AD* is op zoek naar JOU! En dat niet alleen, ze zijn al sinds JUNI van dit jaar op zoek naar jou!

Wat dan weer betekent dat jij Heel Veel Extra Kans maakt om je steentje te kunnen bijdragen aan het meedruppelen in de spoedig over te lopen emmer met homeopathisch verdunde stront die 'journalistiek kaartenhuis in Nederland met een inkomstenbron die het vooral moet hebben van het leegvreten van het soon to be extinct Google-SEO-kaartenhuis' heet. En wie wil dat nou niet? Als het kapot kan, dan moet het kapot, zeggen wij altijd thuis. Duwen op die zere plek en doorduwen. Tot alle pus er uit is. En dan er doorheen.

Daarom: DOEN! Met een beetje geluk kom je op de AD**-voorpagina (mits Andre Hazes jr. niet toevallig zijn veters strikt) en kun je daarna zo meedoen met de Nederlandse talkshowstoelendans wat vrijwel zeker een door de staat gesubsidieerd reisje ergens naar een ver land als 'BN'er' (bijvoorbeeld bij de '''rebelse''' omroep Powned) oplevert.

Succes! We zien je straks wel spartelend komen bovendrijven ergens aan de onderkant van die oververzadigde geschifte narcistenmarkt.

Groetjes en alvast veel dank, ook namens de kwaliteitsredactie van onderzoeksblad AD!***

*= AD is een courant die wordt uitgegeven door dezelfde Belgische uitgever die ook Parool, VK, Donald Duck, NU.nl en heel veel andere politiek-correcte, mierzoete, beslist niet objectieve, partijdige en agendagestuurde woke-clickbaitfarms die uitpuilen van artikelen over slachtoffers, genderproblematiek en slavernijverledens uitgeeft onder de schandalige camouflage 'journalistiek'. Niet te verwarren met die ándere Belgische uitgever, die de rést van de Nederlandse media, ook wel eens gekscherend 'pluriforme' media genoemd, uitgeeft. Gaven ze in plaats van media drugs uit dan werden ze gewoon 'kartel' genoemd...

**= Je zult AD-abonnee zijn. De geschiedenis heeft mensen om heel wat minder als naief beoordeeld. Ff een vraagje aan AD-abonnees, nu we jullie toch spreken: klopt het dat jullie ook nog een Hyves-accountje en MySpace hebben? Ja hè?

***= Je zult er werken. Een wortelkanaalbehandeling zonder verdoving ondergaan met in de wachtkamer alleen de Happinez en de LINDA. om te lezen is leuker.