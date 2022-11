Weet u nog, dat wappie wrakingsverzoek tijdens de tramschutterzaak? Mustafa Ercan, bijgestaan door beroepsstoker Karim Aachboun, wilde alle HD-beelden uit de tram hebben maar kreeg ze niet. Nog altijd loopt Aachboun met dat verhaal te leuren, omdat hij wil bewijzen dat Ercan een held is, én dat Grotmens Tanis het heus niet alleen op niet-moslims had gemunt. Het was echt geen islamitische aanslag en het is een rechterlijke dwaling dat het wel zo genoemd wordt. Bij bovenstaande aankondiging van "nieuwe onthullingen" hoort derhalve dit persbericht van Aachboun (pdf) over deze vermeende "rechterlijke dwaling". Aachboun, die ook al ruzie maakt met NRC en als matig juridisch adviseur van Shima Kaes (de ex van Johnny) verdacht wordt van een poging tot afpersen van John de Mol Sr, (waar NRC over schreef), staat deze vrijdag ook nog tegenover Johan Derksen voor een liquidatie rectificatie van diens uitspraken over deze vermeende chantagepoging. (Advocaat Derksen: Royce de Vries - jaja het mediawereldje is er maar druk mee). Nou, wij willen ook graag meedoen aan deze totale warboel en wel met een NIEUWE ONTHULLING over de eerste kwestie in dit topic. Die Mustafa Ercan, de zogenaamde held die moet bewijzen dat Gökmen Tanis het niet alleen op vieze ongelovigen had gemunt, is bestuurder geweest in een van de bedrijven (lijstje) van Aachboun. Welgeteld 1 dag. Dat moet wel de kortste officiële belangenverstrengeling tussen aansteller cliënt en advocaat juridisch adviseur ooit zijn? We zijn benieuwd welke belangwekkende bedrijfsbesluiten er die ene dag zijn genomen!

En dat allemaal...