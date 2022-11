De 400-jarige Sepp Blatter is een seniele gek, een doortrapte slang en een oenige schurk en dat maakt hem een kwaadaardige combinatie van Joe Biden, Sjoerd Sjoerdsma en Alexander Lukashenko. De voormalig voorzitter van de wereldvoetbalbond heeft een lijst controverses en schandalen langer dan een verlanglijst van een kind voor Sinterklaas en hij is een van de hoofdredenen dat het WK Voetbal is aangekocht door Qatar. Nu snapte deze Sepp Blatter de ballen van voetbal, alleen van geld en omkoping. Desalniettemin is hij tegenwoordig van mening dat de toewijzing van het WK aan Qatar een vergissing was. Mag u raden waarom.

A) Homoseksualiteit is verboden, gevangenisstraf tot 7 jaar mogelijk

B) Arbeidsmigranten uitgebuit, mishandeld en massaal overleden

C) Financiële schandalen en controverse, WK is gekocht, FIFA is corrupt

D) Mager sportland Qatar heeft helemaal geen zak met voetbal

E) Klimaatgedoe: WK georganiseerd in de winter omdat het in de zomer te warm is, stadions gekoeld door enorme airco's

F) Qatar is een volstrekt achterlijk land inzake vrouwenrechten (bedankt islam)

G) Alcohol drinken verboden, fans zijn bijzaak, Tietenmannen worden omgekocht

of

H) Het land Qatar is eigenlijk iets te klein