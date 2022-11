Onderstaand Elons email aan Twitters personeel. Volgens de Washington Post gaat ongeveer de helft van het personeel eruit, maar dat aantal komt niet van Musk zelf of zijn managers. "It came via Blind, the anonymous workplace gossip site that some Twitter employees say has become their best, and often only, source of information about what’s going on inside the company in the chaotic, surreal week since Musk acquired it for $44 billion." Kortom, we horen het waarschijnlijk ergens vandaag. Maar we hebben zo'n vermoeden dat de onderstaande Rachel Kuruvila (vids en account allemaal verwijderd lol) de cut niet gaat redden. En terecht, want de tech-bubbel was natuurlijk vooral een adult daycare.

"A day in the life of a Twitter employee". Ja, die ligt eruit

Elons brief aan het 'team'