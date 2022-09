Met de meeste mensen gaat het heel slecht en hier en daar valt er in Nederland een kind om van de honger. Maar met sommige mensen gaat het heel goed. En gelukkig maar, want als het met iedereen slecht gaat is er echt iets mis. Een paar van de mensen waar het goed mee gaat zijn bijvoorbeeld Nat en Pat, 'consultants in de tech industry', ergens in de twintig. Zij hoeven namelijk de hele dag door helemaal niets te doen behalve op elke denkbare manier in de watten gelegd te worden, in ruil voor drie keer per dag een email beantwoorden met "Is goed, ik geef het door!". En we zijn niet jaloers hoor, maar we zijn het wel op de Antoinettes van deze tijd.

En tech consultancy is voor de rest helemaal geen bubbel! "There’s an expression about gumdrops — or “nice to have” hires — versus painkillers, who are employees that solve an acute problem, she said. “A lot of the gumdrops — that’s where you’re going to see impact,” she said. “You can’t buy as many toys or shiny things.”"

De dames gingen viral genoeg voor een parodie

Ja succes Nat en Pat