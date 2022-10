Het probleem met dat nieuwe activisme is dat het zichzelf maar blijft kopiëren. Nou weten we het wel hoor. Aanstaande vrijdag worden allerlei auto's in Nederland weer besmeurd met zand uit de Sahara om aandacht te vragen voor de Zuidenwind. Volstrekt niet origineel, want dit is in april van dit jaar ook al gebeurd, en toen was het een herhaling van een golf Saharazand uit maart. En het is ook niet alsof er ook maar één persoon opeens zijn gedrag gaat veranderen doordat zijn auto er opeens uitziet alsof hij zestien jaar ongebruikt in de schuur bij Johan Vollenbroek heeft gestaan. Dus hierbij een oproep aan iedereen die over het klimaat gaat: verzin eens iets nieuws joh!