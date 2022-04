Wat heel veel mensen niet weten is dat Saharazand best cruciaal is voor het Aardse ecosysteem. Zitten veel voedingstoffen en ijzers in het zand die de algen in de zee dan weer lekker vinden. Ook fosfor voor de plantjes. Dus die heke mindfuck van maak Afrika groen is in wezen niet zo'n goed idee. Dat zand moet vooral rondblijven waaien.