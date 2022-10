Zo en dan is het nu weekend en in het weekend willen we ook wel eens LEUKE dingen doen, die LEUK zijn, omdat het verder allemaal zo vaak al lang niet meer LEUK is. En nee natuurlijk vindt niet iedereen Formule 1 LEUK en bovendien is Max Verstappen alleen weer voor de tweede keer (geen) wereldkampioen dus waarom zouden we u dan aan een F1-topic lijmen? Nou, omdat we na een week vol soepgooiende, tafelplakkende, publieksprijs-calimeroënde en klimaathuilende kleine egootjes enorm veel zin in hebben in het blije eierhoofd van Papa Perez. Bovendien hebben we hierboven nog een stuk uit-ste-ken-de onderzoeksjournalistiek inzake de bijna-dood van Pierry Gasly, en wie daarvoor de gevangenis in zou moeten. Dus verhoog je cateringbudget, knal een schaal nacho's op tafel, vaccineer jezelf met corona en vraag ff aan Jos Verstappen of ie z'n zoon bij een pompstation achter wil laten omdat we Papa Perez een home victory van z'n hijo Checo gunnen. Omdat we dat LEUK vinden, ja. Lights out, in de pitlane althans, voor een LEUKE vrije training op een LEUKE vrijdagavond, hierrr ergens of via je eigen play. LEUK! Ohja en 7 miljoen boete voor Red Bull, plus tien procent minder windtunneltijd.