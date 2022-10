He. Kijk nou wie er ontzettend voor vrijheid van meningsuiting is MAAR* waarschuwt voor desinformatie (altijd uitkijken in Brussel daarmee, als je ze een vinger geeft dan staan ze binnen de kortste keren met absurde nepnieuwsbeschuldigingen in hun hele hand op de deur te bonken) en complottheorieën. Het is Michiel Hoogeveen, lid van het Europees Parlement. Michiel Hoogeveen werd in het parlement gekozen omdat hij op nummer 5 stond van de lijst voor Forum voor Democratie, de partij die heden ten dage oppositie voert tegen een wereldregering van reptielen en juicht voor Poetin.

Nou kunt u zeggen 'wat flauw GeenStijl dat was vier jaar geleden, toen was Thierry Baudet gewoon een gezellige boreale jongen, en inmiddels is er een hoop gebeurd' en dan heeft u een punt. Maar u weet vast nog wel dat vorige week nog een filmpje met desinformatie en een complottheorie verspreid werd door Europarlementariër Rob Roos. Zijn video kreeg 13 miljoen keer views en Roos werd bij Tucker Carlson uitgenodigd om voor miljoenen Amerikanen zijn desinformatie en complottheorie opnieuw te verspreiden. U raadt nooit wie er bij Rob Roos in de Brusselse JA21-fractie zit, maar het is dus Michiel Hoogeveen, die zich uitspreekt tegen desinformatie en complottheorieën.

Ondertussen schreef Tweede Kamerlid (en arts🧐 en promovenda🧐) van JA21 Nicki Pouw-Verweij (die vrolijk zit te ginnegappen over de Turtles alsof haar eigen partij geen wappieprobleem heeft) een verward stuk op de site van EW dat erop neerkomt dat wetenschapsjournalisten eens moeten ophouden met het verspreiden van informatie en zich in plaats daarvan aan moeten sluiten bij feitenvrije kritiek. Goed hoor, Michiel Hoogeveen, dat je de strijd aanbindt met desinformatie en complottheorieën. Wij zouden zeggen: begin eens met je eigen partij.