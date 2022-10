Wat Sky Shield niet is: een nieuwe Europa-brede Maginotlinie van aan elkaar geschakelde Patriots en overig AA-geschut. Wat het wel is: "Spearheaded by Germany, the initiative aims to create a European air and missile defence system through the common acquisition of air defence equipment and missiles by European nations. This will strengthen NATO’s Integrated Air and Missile Defence." De deelnemende landen zijn NAVO-leden [genoteerd in volgorde van Vuurkracht & Vechtlust of alfabetisch, zoeken we nog ff uit]: België, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, NEDERLAND, Noorwegen, Slowakije, Slovenië, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en aanstaand NAVO-lid Finland.

