Het jaar is 2012. Obama wordt herkozen tot president, Trump was niet meer dan een kolderieke zakenman met een eigen spelshow, Poetins oorlog kwam niet verder dan een strijd met een punkgroep en Bill Cosby stond nog bekend als komiek. De Costa Concordia lag op zijn kant, Curiosity landde op Mars, The Queen opende de Olympische Spelen en Tim Kuik vocht zijn zinloze strijd tegen The Pirate Bay en andere torrent-faciliteerders. Vervolgens ging de wereld verder, vonden zelfs de geldbewuste entertainmentmoguls een oplossing voor hun digitale problemen in streamingsdiensten en ruilden de meeste consumenten het piratenschip in voor een chill Netflix-accountje. Eind goed al goed, dachten we, totdat we vandaag ontdekten dat BREIN tien jaar later nog steeds loopt te Don Quichotten tegen torrrents en zelfs na al die jaren blijft verliezen. Deze keer bij het gerechtshof dat nog immer van oordeel is dat Ziggo niet de postduif van Kuik hoeft te spelen. Ja, u leest het goed: BREIN probeert al jaren gebruikers van torrents te bestoken met boze brieven, maar krijgt ook al jaren van de rechter geen toegang tot de NAW-gegevens die bij de zelf verzamelde IP-adressen horen. Kuik zit zo diep in zijn loopgraaf dat hij niet ziet dat de strijd jaren geleden al is gestaakt. Dus for old times' sake: Fuck Tim Kuik!