Wat is KRO-NCRV toch een verschrikkelijke ranzige omroepvereniging die door Onze Staatssecretaris per direct uit het publieke bestel geflikkerd zou moeten worden. Of het nou de Agri-businessagitprop van Yvon Jaspers is, of de schaamteloze zelfverrijking van de directeur, of diezelfde directeur die een grote muil opzet over hoe afschuwelijk Ongehoord Nederland is, of het plotseling pissen op de christelijke wortels en het adopteren van de slogan 'een samenleving die eerlijker, groener, en liever kan'; bij de KRO-NCRV hebben ze maar één principe en dat is opportunisme.

Nu blijkt het programma Spoorloos, van de KRO-NCRV dus, jarenlang te hebben samengewerkt met een Colombiaanse oplichter die geadopteerde kinderen in contact bracht met hun familie, die helemaal hun familie niet was. Dat is niet eerlijker (liegen). Dat is niet groener (vliegen naar Colombia voor een paar indringende beelden van Derk Dinges die door een plaatselijke supermarkt loopt met een flyertje). En dat is al helemaal niet liever (rotzooien met familiebanden). Deze misstand is niet door de research van Spoorloos zelf aan het licht gebracht, maar door Kees van der Spek van RTL.

In een reactie stellen ze bij KRO-NCRV nu 'geschrokken' te zijn en het erg vervelend te vinden dat ze de uitzending niet van tevoren mochten bekijken. Aan onze hoela hee. Morgen gaat Teun van der Keuken namens KRO-NCRV gewoon weer boos bellen met Dr. Oetker dat er geen echte kaas op zijn diepvriespizza zit. Ook erg natuurlijk. Maar net een beetje minder erg dan denken dat iemand je halfbroer is, terwijl die iemand je halfbroer helemaal niet is. En overmorgen staat er weer een of andere 'onderzoeksjournalist' van 'Brandpunt+' te janken dat een voorlichter niet binnen drie uur antwoord heeft gegeven op de vraag waarom een transgender yoga-instructrice die zich identificeert als duikplank niet wordt binnengelaten in de kleedkamer van peuterspeelzaal 't Wissewasje. Als we eerlijk zijn, dan weten we genoeg.

Deze nitwit