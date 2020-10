Ze zeggen wel eens dat de NPO drie keer de Volkskrant is, maar dat is helemaal niet waar. De NPO is drie keer de Volkskrant, maar dan zónder de dingen die de Volkskrant nog enigszins verteerbaar maken en mét veel meer curling met BN'ers. Daarom is het ook zo grappig dat mensen een omroep 'Groen' en een omroep 'Zwart' willen oprichten om meer aandacht te geven aan thema's waar de NPO al de hele dag aandacht aan geeft. U vraagt zich misschien wel af: hoe komt dat toch, al die Hilversumse eenheidsworst? Nou. Dat komt door types als Frans Klein, Shula Rijxman en Peter Kuipers.

Peter Kuipers was tussen 2007 en 2014 algemeen directeur van de 'rechtse' omroep TROS. Hij werd eind 2018 als interim-directeur door de KRO-NRCV aangenomen, diende zes maanden lang rekeningen in voor in totaal meer dan anderhalve ton en werd vervolgens als directeur opgevolgd door Peter Kuipers. Zijn totale salaris in 2019 kwam daarmee uit op 211.592 euro en dat is volgens de KRO-NCRV allemaal exact precies binnen de Wet Normering Topinkomens (pdf). Voor dat salaris geeft Peter Kuipers interviews aan het Algemeen Dagblad waarin hij uitlegt waarom de KRO-NCRV toch zo'n geweldige omroep is. "Kijk naar M. Het laatste seizoen heeft heel onderscheidend geprobeerd de discussie over racisme te voeren. Meer kijken vanuit begrip en respect in plaats van alleen in tegenstellingen denken." Wij weten niet of Kuipers daarmee het messcherpe gesprek met Akwasi bedoelt over diens door het Openbaar Ministerie als strafbaar beoordeelde uitspraken, maar goed.

Het interview wordt nog veel onthullender zodra Kuipers het heeft over 'ergens voor staan'. "Als directeur van de toenmalige Tros heb ik ooit het Songfestival overgenomen. Toen koos ik voor Nederlandse muziek en stuurde ik Sieneke en Vader Abraham. Ik dacht al meteen: ik krijg de hele grachtengordel over me heen. Maar niemand die nog twijfelde van welke omroep het evenement was. Je moet ergens voor staan, vind ik. Als je dat niet doet, wat ben je dan?" Dan ben je dus iemand die eerst directeur was van de TROS, die nu zijn zakken vult bij een omroep zonder bestaansrecht en die het belangrijk vindt dat je 'ergens voor staat', al wordt nergens in het interview echt duidelijk waar dat precies voor is. En dan ben je dus precies het type omroepbestuurder dat de NPO de NPO maakt.

Ondertussen bij de Kuipers' oude club (ook van uw belastingcenten)