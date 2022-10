Jezus ben je 23 denk je dat je niet serieus genomen wordt omdat je vrouw bent. Als je 23 bent wordt je ook als man niet erg serieus genomen, althans een 23-jarige met een fietspomplullen gezichtje benader ik toch amders dan iemand van 33, 43, 53 of 63, dat heeft iets te maken met levenservaring en kennis.

En dan die quote: “I feel that men and boys are encouraged just by nature to be in those spaces whereas as a female, you feel that space isn’t made for you.”

Tja je gevoel, je vibes hè. Super objectief ook. Ik heb het gevoel dat ze een beetje jankt met d’r melkmuil. Ben ook benieuwd wat de assistenten van Kadija Arib voor een gevoel hadden over hún werkplek, volgens mij hadden die ook het gevoel dat die ruimte niet voor hen was gemaakt, althans dat gevoel gaf Arib ze. En in plaats van voor je zelf op te komen ga je anoniem lopen janken. Want het moet allemaal wel leuk worden gevonden en als er problemen zijn dan moet een ander het oplossen, want slachtoffer.

Alsof er niet steeds meer vrouwen in de politiek zitten.

Grappig genoeg denk ik dat kinderdagopvang niet gemaakt is voor mannen. Ik heb het gevoel dat ouders het niet prettig vinden om hun baby of peuter achter te laten bij een man. Ik heb het gevoel dat die ruimte niet echt gemaakt is voor jongens of mannen. Zo was ik graag vroedman geworden ook daar had ik het gevoel dat dat beroep niet echt bestemd was voor jongens en mannen. Ik heb namelijk het gevoel dat vrouwen vanuit hun natuur zich makkelijker in die omgeving bewegen. Het lijkt wel natuur te zijn, alsof er verschil is tussen mannen en vrouwen. Terwijl je toch continu om je heen de suggestie krijgt dat dit niet zo is. Dat je geslacht geen feit is maar dat het piemeltje of het kutje in je broek, de hormonen een sociaal construct is.

Het is niet te geloven dat anno 2022 alleen mensen met een baarmoeder baren. Het is niet eerlijk! Daar zouden ze eindelijk iets aan moeten doen. Verander de wereld, pas hem aan aan mijn eisen want ìk heb het gevoel dat ìk wordt buitengesloten. Terwijl ìk een godsgeschenk ben, een talent en dat iedereen zich naar mij moet voegen.

Kan de NPO daar niet een onderzoek naar doen? Waarom ìk niet de hele dag wordt aanbeden omdat ìk nou eenmaal uniek en bijzonder ben, dat is mijn natuur, dat voel ik zo.