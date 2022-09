Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ja, dat betekent dat je eerst naar jezelf kijkt in plaats van naar anderen wijst, en het goede voorbeeld geeft. Maar voor mij betekent het ook dat je goed nadenkt over wat *jou* motiveert, waar jouw eigen passies liggen. Geen fucking "maatschappelijke zingeving", "impact" of wat Bregman "morele ambitie" noemt; als jij daar blij van wordt dan prima, doe je best, maar morele ambitie is geen doel, maar een mogelijke invulling van dat doel. Het doel begint bij wat jou gelukkig maakt. En wie dat geluk vindt maakt de wereld doorgaans ook een stukje beter.



Wat die mensen zonder morele ambitie, die mensjes waar Bregman zo minachtend over doet, in hun saaie en schadelijke banen precies bereiken? Zij maken de computer waar Bregman zijn flauwekul op tikt, het netwerk om die onzin te verspreiden, halen de grondstoffen ervoor uit de grond, de brandstof om de benodigde stroom op te wekken, enzovoort. Zij zorgen dat er elke dag voldoende eten voor Bregman is, dat het op tijd en gekoeld in de schappen ligt, en dat de pinpas om ze af te rekenen het doet. Allemaal saaie mensen in suffe banen, zonder dringende ambitie om de wereld beter te maken, en slechts de ambitie hebben om het eigen geluk te vinden waar dat kan. En daar is helemaal niet mis mee.