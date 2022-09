Goodwood, dat zei onze Engelse vriendin vroeger ook altijd tegen ons maar daar gaat het nu niet om. De rest van het weekend en nu ook al LIVE: de Goodwood Revival. Lekker raggen met historische scheurijzers op het Goodwood Circuit bij Chichester. En dan niet van die showrondjes, maar gewoon plankgas. Die Britten staan dan allemaal langs de kant heel poshy te doen maar ondertussen gooien die chavs zich helemaal vol met drank en dat is natuurlijk het beste hoofdstuk in dit verhaal. Desalniettemin ook prachtig om het evenement op de treurbuis te aanschouwen. Vandaag vooral trainingen en track parades, met aan het einde van de dag echter Race 1: de Freddie March Memorial Trophy. We zien Ferrari 750's, Aston Martin DB3S'en, Jaguar C-Type's, een Ferrari 225S en daar gaan we dus eens even lekker voor zitten. Met Britse champagne, want als die Britten ergens goed in zijn, dan is het wel champagne verbouwen. De Entry List van de races ziet u hier (PDF).