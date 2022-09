GeenStijl-panelleden doen er alles aan om de energierekening omlaag te brengen, en daarbij wordt niks geschuwd. Dat blijkt uit onderzoek onder leden van het GeenStijl-panel waaraan 6.815 leden deelnamen. "Als het kouder wordt, gaan we in de slaapkamer wonen en verwarmen alleen die ruimte", aldus panellid Hans uit Dedemsvaart.

Piet (96, nog gevochten op de Grebbeberg) en Gré (95, Trouw-koerierster) uit Amersfoort: "We drinken slootwater en urineren twee keer per dag over elkaar heen, krijg je het toch een beetje warm."

Kees-Jan en Martine, Park van Luna, Heerhugowaard: "We hebben rigoureus bespaard op de grootste kostenpost en de kinderen (2, 4 en 8) in de tuin begraven. We stoken nu het clicklaminaat uit de kinderkamers in zo'n bloempotkachel uit het AD, brandt geweldig goed, door alle lijmresten denken we. Nee, wij halen het wel"

Jos en Carola uit Breda: "We hebben een warmtelamp opgehangen bij de thermostaat. Kachel springt nooit meer aan. Ideaal."

Familie De Jong uit Drachten: "We hebben acht slaapzakken aanelkaar genaaid en daar gaan we met z'n allen in liggen. Eind van de maand een hibernatie-prik halen bij de GGD, en dan van 1 oktober tot 1 april onder zeil met z'n allen. Van Dissel zei dat het veilig was

Sander (wil achternaam niet zeggen) uit Zweden: "Ik heb van dat GreenChoice-touw besteld. Hoor er echt hele goede verhalen over. Schijnt duurzaam te zijn, dus dan kan ik 'm volgend jaar weer gebruiken."



Johan uit Ter Apel heeft nergens last van. Voor 20.000 euro heeft hij een landgoed + boomgaard gekocht in Hongarije, met in de tuin een gasberging van 1000 kuub. "Bier is hier een kwartje, gas twee cent, hoeren 1,50. Ik haal de volgende zomer wel. Motjo."

