Dit zagen wij niet aankomen. Wij dachten dat Frits van Eerd die JUMBO-supermarkt helemaal 'om niet' had opgezet, en nu heeft hij opeens een FIOD-inval aan zijn fiets raceauto hangen. "De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie zijn dinsdagochtend bezig met een inval bij een huis aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther. Het gaat om het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd. De inval wordt gedaan in opdracht van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland. Dit in het kader van 'een omvangrijk witwasonderzoek', zo bevestigt een woordvoerder van het OM." In dat grote witwasonderzoek zijn negen aanhoudingen gedaan. De hoofdverdachte is een 58-jarige man uit Aa en Hunze, dat is dus in ieder geval niet Frits van Eerd. Of Van Eerd een van de acht anderen is, willen JUMBO en het OM (nog) niet zeggen. Alle verdachten zitten in 'beperkingen', wat betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mogen hebben, behalve met hun advocaat.

UPDATE: Volgens het FD is de hoofdverdachte Theo Eggens uit Gasteren. "Volgens meerdere ingewijden gaat het om voormalig motorcrosser Theo E. uit Gasteren. Hij werd eerder in verband gebracht met Fred Ros, kroongetuige in het liquidatieproces rondom Willem Holleeder. Ros zou in het verleden via het bedrijf van E. auto's hebben geregeld voor de Amsterdamse onderwereld."

UPDATE: JUMBO laat weten dat de inval 'niks met het bedrijf' te maken heeft. Aha! Kan gebeuren!

Gek bezorgbusje, wel