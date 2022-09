Mijn advies, zoek een tandarts met een laboratorium aan huis, veel goedkope kroon meuk komt namelijk uit China ik heb altijd inpandig mijn eigen labo gedraaid,makkelijk aan de stoel op kleur te maken en op iedere kroon garantie, bij breken of niet voldoen gratis over, ooit voor een illustere mevrouw uit Zwitserland tot drie keer toe een brug over moeten maken ik wist zeker dat ze goed waren maar het beviel haar niet , en bij de derde plaatsing zei ze ,het voelt goed en meteen de opmerking maar mag ik misschien ook even de vorige zien maw belazer je de boel niet om hem gewoon opnieuw op te poetsen.. toen ik de vorige op model liet zien was ze pas tevreden.. en zijn we bevriend geraakt voor het leven ... nee het was geen vrouwe Oef ;) in de praktijk een inspannings verbintenis en geen resultverplichting helaas..