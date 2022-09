Kijk dat is nog eens een statement tegen de preutsheid. En dan niet in dat groezelige buurtkrantje Linda. Die pseudo-Playboy met een net iets te hoog Tena Lady-gehalte, wie leest dat nou. Neen: op televisie. We mogen wel zeggen: op supertelevisie. Namelijk bij Jinek, de minst slecht bekeken talkshow van de twee slecht bekeken talkshows (700.000 Jinek, 688.000 Op1). Een prachtige nippleslip. Een bewussie, zo te zien. Helaas wel van een blanke vrouw. Maar ja, je kan niet alles hebben. Volgende keer weer een donkere transman in rolstoel met geamputeerde tiet, graag!