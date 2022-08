Zolang een boom stilstaat ziet het er veilig uit.

Maar stukken van bomen afhalen en delen van stammen verplaatsen kan raar lopen want ze kunnen onbedoeld verkeerd afbreken, half blijven hangen aan takken, vreemd vallen of van koers veranderen of wegrollen, en dan is er geen houden meer aan.

Zoals een losgemaakte of gebroken tak of boomtop. Die kunnen ook loswaaien of losbreken. Zijn verantwoordelijk voor 11% van alle dodelijke kettingzaagongevallen.

In de bosbouw hebben ze daar een woord voor : widowmaker.

https://en,wikipedia,org/wiki/Widowmaker_(forestry)

Toch maar blijven oppassen.