Politiewagen bij AH om meute woedende Jokes weg te houden

Klimaatcrisis. Energiecrisis. Koopkrachtcrisis. Coronacrisis. Woningcrisis. Stikstofcrisis. Ov-crisis. Asielcrisis. Vluchtelingencrisis. Kabinetscrisis. Oekraïne-crisis. Arbeidsmarktcrisis. Pleepapiercrisis. Daklozencrisis. Kerkencrisis. Privacycrisis. EU-crisis. Toeslagencrisis. Kinderopvangcrisis. Treincrisis. Vitesse-crisis. Watercrisis. Philips-crisis. Zorgcrisis. Visserijcrisis. Oliecrisis. Crisis crisis crisis. Maar nu wordt het pas écht erg. Een KRASKAARTENCRISIS bij de Albert Heijn. Jan (86) uit Eindhoven kan aardbeien, thee en knijpyoghurt ophalen, maar het is nooit op voorraad. ERG! Gecondoleerd Jan met het ondraaglijke verlies van je ongeboren knijpfruitje. Joke heeft voor een 200 euro (ongeveer 1/5e winkelkarretje) boodschappen gedaan en zij is WOEST want ze had wel zin in 1 gratis zakje Haribo Goldbären. Die stopt ze namelijk IN HAAR REET. En gekke Gerda gaat vanaf nu altijd naar de concurrent, dikke lul tien bier Albert Heijn! Dat zal ze leren!