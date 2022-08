Sanna Marin (36), misschien wel de beste politicus van Europa, heeft wat uit te leggen. Niet aan ons hoor, maar wel aan de Finnen. In de bovenstaande video die op Instagram verscheen (lange versie hieronder) staat ze midden in het leven en op de achtergrond schreeuwen wat vrienden iets over cocaine. "According to the Iltalehti newspaper, several Finnish public figures can be seen in the video including the singer Alma, influencer Janita Autio, TV host Tinni Wikström, and YouTuber Ilona Ylikorpi, radio host Karoliina Tuominen, stylist Vesa Silver and MP Ilmari Nurminen from Marin's Social Democratic Party."

Vanochtend gaf ze een persco om het SCHANDAAL toe te lichten. "Marin denied that she had used drugs and said that she had “nothing to conceal or hide.” “I have danced, sung, celebrated, done legal things,” the prime minister said. Marin added that she was not drinking heavily. She also hit out at the leaker. “I trusted that since the videos are private and published at a private event, they would not be published,” Marin said. “It feels bad that they have been published.”"

Een van haar coalitiepartners dringt er nu op aan dat ze een drugstest af laat nemen. De eerste kritieken op haar voorliefde voor feestjes kwamen in december 2021, toen ze zonder haar werktelefoon op zak tot 04:00 doorhaalde en niet bereikt kon worden met het nieuws dat ze met een corona-positief iemand in contact was geweest. Based.

