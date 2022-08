Dit hoort bij het boerenbestaan, is geen geklaag, ze praten alleen maar over het werk. Het is of te nat, of te droog of weet ik veel wat. Ze dealen er gewoon mee. Ik kom uit "Het Westen", heb ook in Dokkum (Friesland) gewoond. Mijn oom was veearts in Noord-Holland, ik ging vroeger soms mee als hij dienst had bij een "paniekgeval". Ik woon in "de polder", maat van me is boswachter. We hebben hier veel te maken met boeren, waterstanden, vee, kunstmest, tractoren enz. Momenteel hebben we te maken met een lagere waterkwaliteit, fosfaten uit kunstmest komen in het oppervlaktewater terecht, organismen in het water groeien te hard en zorgen voor zuurstoftekort. Er is nu bijna geen neerslag, er is dus geen mogelijkheid het water weg te pompen naar het noordzeekanaal. Ik woon trouwens op een dijk aan een vaart. Het water ziet er bruin uit en er drijft groen alg op het water. Waterstand is wat lager maar valt het nog mee.