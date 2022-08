Meer dan een halve eeuw geleden gingen mijn pa, ma, broertjes & ik steevast 's zomers op vakantie naar óf Italië óf Spanje. In de jaren daarna deed ik elke zomer het zelfde met vrienden/vriendinnen. Regelmatig verbleven we ook in Zuid-Franse hotels, en soms huurden we er een vakantiehuis.

De route ging altijd via de Autoroute du Soleil, of via de daarmee parallel lopende N7 of de D86. Vooral op die laatste twee wegen passeerde je talloze bruggen over rivieren en riviertjes. Die stonden altijd allemaal droog. Net als de rivieren nabij mijn favoriete dorrup in Noordoost-Spanje; Door één van die droge beddingen liepen we dagelijks naar het strand. En toch heb ik in al die jaren nooit ook maar íets gehoord, gelezen of gemerkt van een watertekort op al die sniqhete, kurkdroge lokaties. In alle kurkdroge dorpen en stadjes in de Provence, in de Languedoc, in de Verdon, in de Lubéron, kom je klaterende fonteinen tegen.

Kennelijk doen we hier iets fout, op deze plek waar we al eeuwen moeite moeten doen de boel droog te houden.