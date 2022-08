VVD-portefeuillehouder defensie

We Gaan Ze Halen! Maar dan de bevrijders ipv bezetters. De jongste van de twaalf Amerikaanse krijgers is 96 jaar oud. Tom Rice (springt onderstaand Nederland in) van de 101st Airborne Division is inmiddels 100. Andere veteranen waren lid van de 82nd Airborne Division die in 1944 de Waal bij Nijmegen probeerde over te steken. De meeste van hen zijn volgens stichting Best Defense Foundation nog nooit eerder naar Nederland teruggekeerd. Een aantal van hen zou twee jaar geleden de herdenking bijwonen, maar dat mocht niet van China.

En ditmaal, met de aanstaande herdenking op 17 september, is Schiphol het probleem. "Eerdere jaren begeleidde de marechaussee veteranen als ze aankwamen en weer vertrokken, maar toen de Best Defense Foundation dit jaar via hun contactpersoon wederom het verzoek deed om deze mannen in september te begeleiden, kregen ze te horen dat hier geen gehoor aan mocht worden gegeven vanuit de leiding."

Een woordvoerder van de marechaussee weerspreekt dat echter. "Als de Best Defense Foundation dat alsnog doet, wordt er gekeken wat er voor deze veteranen geregeld kan worden, laat hij weten. ,,Ook in deze drukke omstandigheden zijn er mogelijkheden om hen te begeleiden”, zegt hij. Een woordvoerster van Schiphol sluit zich hierbij aan, en zegt in overleg te gaan met de stichting om deze mensen te helpen met hun reis naar Nederland."

Maar volgens de stichting is dit alles nu niet meer aan de orde. "De optie op de vliegtickets die ze hadden is inmiddels verlopen en nieuwe tickets reserveren valt vele malen duurder uit."

Ajoh, volgend jaar weer een kans.

Tom Rice springt op 98-jarige leeftijd opnieuw Nederland in (2020)