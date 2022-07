And then there were none

4 september 1924 - 2 juli 2022. Nou, dan heb je wat gezien in 97 jaar. Bradford Clark Freeman was een mortierman in de legendarische Easy Company, Second Battalion, 506th Parachute Infantry Regiment, 101st Airborne Division. Hij was de laatste overlevende van zijn eenheid. Freeman sprong er op D-Day 6 juni 1944 uit achter Utah Beach, Normandië, later boven het bezette Nederland en vocht in de Battle of the Bulge in Bastogne. Mid-november 1945 werd hij in zijn been geraakt door een ongeleide raket uit een Nebelwerfer - "A Screaming Mimi came in howling and it exploded in my leg." In april 1945 voegde hij zich weer bij Easy en nam deel aan de bezetting van Hitlers bergbungalow te Berchtesgaden en vervolgens aan de bezetting van Oostenrijk.

In Band of Brothers werd zijn personage - dat geen tekst had - gespeeld door James Farmer, foto's hier. Freeman schreef het voorwoord voor Hang Tough, een verzameling van correspondenties van zijn majoor Dick Winters, die in 2011 overleed.

"What a hell of a way to die - He ain't gonna jump no more"

Bradford Clark Freeman - 101st Airborne Division, Easy Company

