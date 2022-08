We zijn altijd kritisch geweest op Hitler, maar dit is een prima uurwerk. Van het Albert Heijn-huismerk, aan de afkorting te zien. Officieel heet het erfstuk The Adolf Hitler N.S.D.A.P. Presentation Huber Gold Reversible Watch en op dat horloge is het altijd tijd om Polen binnen te vallen. In de brochure van veilinghuis Alexander Historical Auctions lezen we: "A World War II relic of historic proportions, a gold Andreas Huber reversible wristwatch, given to Adolf Hitler himself most likely on April 20, 1933, when on his 44th birthday the dictator was named with former Chancellor Paul von Hindenburg, an honorary citizen of Bavaria – the first such honor in the history of Germany."

Het horloge was ooit de oorlogsbuit van een Franse soldaat Sergeant Robert Mignot, wiens eenheid op 4 mei 1945 net iets eerder dan de Yanks de eerste was die Hitlers tweede woning en Adelaarsnest innamen. Mignot verkocht het horloge na enige tijd aan zijn neef, en dat was weer de opa van de verkoper die het nu aanbood.

Joodse community leaders veroordeelden de verkoop en vonden dat het horloge "weinig tot geen historische waarde had." Daar dacht iemand uit diezelfde gemeenschap toch iets anders over, want "The buyer, who chose to remain anonymous, is a European Jew", aldus de president van het veilinghuis.