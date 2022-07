Six degrees of separation is een film uit het begin van zijn carrière waarin hij een jonge homoseksuele oplichter speelt die zich voor doet als de zoon van Sidney Portier die tegenslag heeft en zo een gefortuneerd oudere blank echtpaar in New York probeert op te lichten. Best goed. Er wordt overigens over beide Will Smith en Jada gefluisterd dat ze ook Gay en of bi zijn en dat het een verstand huwelijk is. Vandaar zijn stress omtrent hun relatie.