Opvallende oproep van de lokale hoofdstedelijke omroep AT5. Een anonieme mevrouw heeft honderden euro's op straat gevonden in Amsterdam-Zuidoost en wil graag in contact komen met de rechtmatige eigenaar. Ze wil dat niet via politie of gemeente doen, en als de journalistiek ergens voor bedoeld is, dan is het wel voor het omzeilen van de officiële kanalen om grote hoeveelheden cashgeld dat in Amsterdam-Zuidoost is gevonden van de ene hand in de andere over te laten gaan. Noaberschap, noemen ze dat in goed Amsterdams. Mooi hoor. Helpt u even zoeken? En mu we toch bezig zijn. Wie is er in Amsterdam eigenlijk als wethouder verantwoordelijk voor de lokale media?