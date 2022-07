Wat, een apart topic voor een vrije training in de F1? Oui messieurs et mesdames. Het is namelijk vrijdag, het is zomer, we willen ook wel eens wat leuks te vertellen hebben godverdomme, alle sportogen zijn toch al op Frankrijk gericht vanwege die fietsers die proberen om niet achterop Sporza-motoren te klappen EN: deze training rijden er eventjes niet één, maar twéé Nederlandse autosportkampioenen door het land van stokbrood, zwarte zaterdagen en goedkope kernenergie. De Friese F2-kampioen (in 2019 al) Nyck de Vries zit in de eerste vrije training op Le Castellet namelijk in het zadel van Lewis Hamilton. En Le Castellet is een col van de buitencategorie, want op het Circuit Paul Ricard (die van het anijsdrankje, ja) knallen ze wat harder voorbij dan die fietsmieten op hun jaarlijkse kasteeltjestocht. Daar hebben we vanmiddag dus één Vlaamse Limburger uit Monaco op de baan en één Fries die voor een foute Brits/Duitse renstal rijdt, maar we doen alsof het allebei Nederlanders zijn want het is sport en we zullen verdomme juichen. Stream zoeken voor uurtje vrij rijden hierrr, tweede training straks later om 17:00 uur. Allez les Oranges!

De Prin-Seb in de Groene Erwt