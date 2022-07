We weten niet precies wat ze bij Hyundai doen, maar ze doen het wel opnieuw. November vorig jaar kwamen ze nog met die fenomenale retro Grandeur Heritage EV Concept, en vrijdag presenteerden ze dus de N Vision 74, gebaseerd op de Pony Coupe 1974. Nou, DeLorean ontmoet Audi Quattro en may their first child be a masculine child*. DeLorean kwam zelf onlangs trouwens ook met een opvolger van hun legende, hun nieuwe Alpha5, maar dat ontwerp doet dus precies alles verkeerd en onderscheidt zich in niets.

De N Vision 74 is een studiemodel waar nog geen productieplannen voor zijn. "Een accu van 62,4 kWh wordt bijgestaan door de ‘meest geavanceerde’ brandstofcel van Hyundai ooit. Deze brandstofcel zet waterstof om in elektriciteit. (...) Het vermogen van 680 pk en het koppel van 900 Nm worden naar de achterwielen gestuurd via een setje elektromotoren met torque vectoring, ‘waardoor een nauwkeurige en responsieve bochtenervaring mogelijk wordt’." Joh als-ie maar rijdt en het stuur een beetje werkt.

