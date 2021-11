Ik rijd auto sinds 1968 en heb dus nogal wat nieuwe auto's op de markt zien verschijnen... de Japanners maken gewoon goede en degelijke auto's, maar de mooiste ontwerpen komen toch echt uit Frankrijk (even de Italiaanse sportwagens daargelaten, zoals Ferrari), in de jaren 60, 70 en 80 maakten de Fransen enkele keren DE auto van het jaar zoals de SIMCA Horizon en ook de 1308... en niet te vergeten natuurlijk eerder de 2CV, de R4 en de R16, om maar te zwijgen over de DS.

Het waren misschien niet allemaal Franse ontwerpers zoals Robert Opron (in maart jl overleden op 88 jarige leeftijd), want de Italianen hadden/hebben de beste auto-ontwerpers, alleen maken de Italianen zelf niet echt beroemde ontwerpen van gewone doorsnee auto's (op de FIAT 500/600 na, kan ik mij geen model herinneren zoals de 2CV, de VW kever, R4 of R16), want daarvoor moet je toch echt in Frankrijk zijn, hoewel ikzelf nooit meer in dat land kom, het zijn chauvinistische lieden, spreken liefst alleen hun eigen taal en slaan zich op de borst over van alles en nog wat, maar v.w.b. oorlog voeren sloegen ze geen deuk in een pakje boter.. en verder heb ik dus niks met die lui.

Maar hun auto's, ik zweer erbij, nooit Duitse of Japanse auto's gereden, stoelen waren altijd keihard of boden geen steun en stapte je toendertijd in een Citroen, Renault, SIMCA of Peugeot dan waande je je in een sofa bij het haardvuur.

