Schopte het twee jaar geleden als studiemodel al tot uw weblog en CEO Jaehoon Chang heeft uw comments gelezen. De N Vision 74 is gebaseerd op die fenomenale Pony Coupe 1974 en oogt als het resultaat van een paringsdans tussen een Audi Quattro en DeLorean. Het was nooit de intentie het model in productie te nemen, maar na wereldwijde smeekbedes zijn ze toch overstag. "Hyundai recently hosted its annual CEO Investor Day, where it detailed its product strategy for the rest of the 2020s. (...) Along with further confirmation of more Genesis Magma models, was the line “Hyundai N (vision 74).” That appears to be very subtle confirmation that the retro-styled sports car is heading for production."

Maar het enige model dat we nóg liever in productie zien gaan is natuurlijk Hyundai's Grandeur Heritage EV Concept.

Veel meel beeld na de breek.